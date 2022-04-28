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1 час назад

Опубликовано видео спасения туристов с горы Большой Тхач

Александр Кузьмин

Спасатели эвакуировали туристов с горы Большой Тхач в Краснодарском крае. Кадры спасения публикует Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Три жителя столицы отправились в горы и поднялись на высоту 2,3 тысячи метров. Однако путешественники оказались в сложной ситуации из-за проблем с экипировкой. Их палатку ночью порвал сильный ветер, и они решили обратиться за помощью к спасателям.

«Подъем к туристам пешим порядком из-за удаленности маршрута и сложности горного рельефа занял бы целый световой день. Поэтому к москвичам вылетел вертолет Ка-32. Туристы были успешно обнаружены и эвакуированы в Сочи», – говорится в сообщении канала.

Никто из туристов не пострадал.

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