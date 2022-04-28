Спасатели эвакуировали туристов с горы Большой Тхач в Краснодарском крае. Кадры спасения публикует Telegram-канал «Телетайп Краснодара».
Три жителя столицы отправились в горы и поднялись на высоту 2,3 тысячи метров. Однако путешественники оказались в сложной ситуации из-за проблем с экипировкой. Их палатку ночью порвал сильный ветер, и они решили обратиться за помощью к спасателям.
«Подъем к туристам пешим порядком из-за удаленности маршрута и сложности горного рельефа занял бы целый световой день. Поэтому к москвичам вылетел вертолет Ка-32. Туристы были успешно обнаружены и эвакуированы в Сочи», – говорится в сообщении канала.
Никто из туристов не пострадал.