Три жителя столицы отправились в горы и поднялись на высоту 2,3 тысячи метров. Однако путешественники оказались в сложной ситуации из-за проблем с экипировкой. Их палатку ночью порвал сильный ветер, и они решили обратиться за помощью к спасателям.