46% россиян планируют провести майские выходные на даче

При этом большинство из них не планирует тратить много денег

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Близятся традиционные для России майские выходные. Многие планируют путешествия и открывают сезон отдыха на природе именно в эти даты. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у интернет-пользователей, чем они займутся в начале мая 2022.

Почти треть (30%) опрошенных россиян проведут майские так же, как и обычные выходные. 17% будут работать, 15% встретятся с родными и близкими, столько же будут импровизировать. 9% отправятся в полноценный отпуск, ещё 9% устроят традиционные шашлыки, 5% займутся любимым хобби.

Большинство участников опроса (46%) встретят майские выходные на даче. 29% останутся дома, а четверть (25%) запланировали поездки.

Респонденты рассказали, куда именно собрались съездить – 90% останутся в России. Из них больше половины (57%) выбрали отдых в лесах и на озёрах, 16% собираются посетить исторические места, 9% хотят лучше узнать провинцию, 8% отправятся на морские курорты. Каждый десятый рассматривает отдых за границей. В аналогичном опросе 2021 года зарубежные поездки выбирали 19%, а за внутренний туризм голосовали 81%.

Для многих опрошенных майские выходные в этом году – повод попробовать что-то новое. Например, 61% россиян впервые за долгое время ничего не запланировали в эти даты и будут просто отдыхать. 17% написали свои варианты, как они проведут праздники: россияне собираются в первый раз «лечить зубы», «делать ремонт» или даже «смотреть аниме». Каждый десятый впервые увидит новый город, 5% поучаствуют в общественных мероприятиях, 7% отправятся на экстремальный отдых (сплав, поход).

Большинство респондентов на майских решили сэкономить. 36% не собираются выделять дополнительные деньги из бюджета, 35% запланировали потратить не более 10 000 рублей. 17% хотят уложиться в сумму от 10 000 до 30 000 рублей, 12% – свыше 30 000 рублей.