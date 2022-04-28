Пока вы спали: "сигнал" Западу от Путина и кризис в Японии

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Выступление Путина стало сигналом Западу

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В ходе своего выступления на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин назвал вынужденной спецоперацию на Украине и предупредил о неприемлемости угроз. Об этом пишут «Известия».

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты», - заявил глава государства.

«Шашлычный набор» в России подорожал почти на треть

Согласно подсчетам экспертов ресурса «Чек Индекс», традиционный «шашлычный набор», включающий маринованное мясо, шампуры, мангал, угль и средство для розжига, подорожал в России за год на 583 рубля, с 1901 до 2484 рублей. Такие данные приводит газета «Известия».

При этом продажи «шашлычного набора» снизились — в апреле товаров для пикника купили на 20% меньше, чем годом ранее. Однако эксперты объяснили такое снижение не ростом цен, а погодными условиями.

Япония оказалась на пороге энергетического кризиса

Санкции против России, проблемы с логистикой и резкий рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) могут привести к тому, что в Японии начнется нехватка электричества. Об этом сообщает газета The New York Times.

В марте СПГ был продан в Японии почти на 23% больше, чем месяцем ранее, но проблема усугубилась, поскольку иена упала до 20-летнего минимума по отношению к доллару. Также настоящим «стресс-тестом» для страны стали антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации на Украине.

Вопрос оплаты российского газа бьет по единству ЕС

Оплата российского газа в рублях может расколоть европейский рынок, так как ряд стран уже согласился на такую схему, а другие выступают категорически против. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила «о высоких рисках» для тех европейских компаний, которые согласятся с новыми российскими требованиями, пишет «Коммерсант».

Эксперты полагают, что раскол в ЕС может привести к варианту коллективной закупки газа, когда «вопрос снабжения газом снимут с каждой отдельной страны и поднимут на уровень союза».

Индия отказалась сводить все международные проблемы к украинскому кризису

В ходе прошедшей в Дели VI Международной конференции Raisina Dialogue глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар призвал западные страны не сводить все мировые проблемы исключительно к украинскому кризису, отказываясь при этом говорить о других угрозах и рисках. Об этом сообщает «Коммерсант».