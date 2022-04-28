Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Киеву, сообщает РИА Новости.
Он также призвал глав государств других европейских стран брать с него пример.
«Мы благодарны президенту Болгарии за его взвешенную и созидательную позицию, за отказ спонсировать оружием украинских нацистов, перед которыми США поставлена задача цель максимально навредить нашей славянской цивилизации», — заявил Абажер.
По его словам, болгарский президент, несмотря на давление Вашингтона, поставил во главу угла защиту интересов граждан страны.
«Как бы в США ни стремились выжечь историческую память, но болгары мудрый народ, они помнят свои славянские корни. Лидерам других европейских стран стоит брать пример с президента Болгарии», — отметил глава крымской болгарской национально-культурной автономии.
Ранее Радев сообщил, что он выступает категорически против предоставления военной помощи Украине и не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев.
«К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово "победа", если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», — отметил Радев.