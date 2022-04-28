Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине

«К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово "победа", если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», — отметил Радев.