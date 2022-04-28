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13 минут назад

Власти Херсонской области пообещали не допустить новой водной блокады Крыма

Елена Прошина

Вода по Северо-Крымскому каналу будет поставляться в Крым гарантировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова.

Власти Херсонской области дали обещание по водной блокаде Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, возобновления водной блокады полуострова никто больше не допустит.

«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», — заявил Стремоусов.

Отмечается, что в области уже проходят задержания некоторых местных чиновников и радикалов, отдававших приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова.

Российские военные в ходе военной спецоперации на Украине разблокировали Северо-Крымский канал. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля 2022 года. По заявлению российских властей, проблема дефицита воды в Крыму более не актуальна.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

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