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9 минут назад

Россиян ждут длинные выходные в мае

Российская Газетаиещё 1

В мае россиян ждут две короткие недели с длинными выходными, напомнили в Роструде.

Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, к нерабочим праздничным дням относятся первое мая - День весны и труда, а также девятое мая - День Победы, уточнили в ведомстве.

Первое мая будет в воскресенье. А если нерабочий праздничный день выпадает на выходной день, то следующий за ним рабочий день, то есть второе мая - становится выходным. Третье мая будет выходным за счет того, что праздник первого января в этом году выпал на субботу. Постановлением правительства было решено предоставить россиянам вместо него дополнительный выходной в мае.

Девятое мая в этом году выпадает на понедельник, а дополнительный выходной во вторник 10 мая получился за счет того, что праздничный день 2 января 2022 года был в воскресенье, пояснили в Роструде.

Таким образом, на майские праздники россияне отдыхают с субботы 30 апреля по вторник 3 мая включительно, а также с субботы 7 мая по вторник 10 мая включительно.

В Роструде обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Общество,Роструд,
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