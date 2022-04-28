Россиянам напомнили график праздничных выходных в мае

В мае россиян ждут две короткие недели с длинными выходными, напомнили в Роструде.
Так, к нерабочим праздничным дням относятся первое мая - День весны и труда, а также девятое мая - День Победы, уточнили в ведомстве.
Первое мая будет в воскресенье. А если нерабочий праздничный день выпадает на выходной день, то следующий за ним рабочий день, то есть второе мая - становится выходным. Третье мая будет выходным за счет того, что праздник первого января в этом году выпал на субботу. Постановлением правительства было решено предоставить россиянам вместо него дополнительный выходной в мае.
Девятое мая в этом году выпадает на понедельник, а дополнительный выходной во вторник 10 мая получился за счет того, что праздничный день 2 января 2022 года был в воскресенье, пояснили в Роструде.
Таким образом, на майские праздники россияне отдыхают с субботы 30 апреля по вторник 3 мая включительно, а также с субботы 7 мая по вторник 10 мая включительно.
В Роструде обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. А работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.