Россиян предупредили о мощных пыльных бурях

Мощные пыльные бури прогнозируются на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области ГУ МЧС России по Астраханской области

В сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС приводятся слова начальника института Максима Бедило: «В конце апреля – начале мая повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и востока Волгоградской областей».

Ученые поясняют, что образование пыльных бурь происходит из-за интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере.