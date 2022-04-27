Знаток «Что? Где? Когда?» заявил о «больной фантазии» следователей

Журналист и бывший участник телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров отверг обвинения в реабилитации нацизма после того, как в отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его слова привел РБК.

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Аскеров заявил, что во всех его словах в публикации, из-за которой было заведено дело, нет ни клеветы, ни лжи, ни реабилитации нацизма.

«Как минимум в "Википедии" это все проверяется. У них больная фантазия», — сказал Аскеров.

Журналист и знаток подтвердил, что он «довольно давно» находится не в России и не собирается возвращаться.

Ранее Аскеров прокомментировал информацию об уголовном деле словами «счастлив за них, комментировать ничего не буду, ничего об этом не знаю».