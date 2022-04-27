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25 минут назад

Ярошенко считает, что отбыл почти 12 лет срока ни за что

ТАСС

Россиянин Константин Ярошенко, которого в среду обменяли на американца Тревора Рида, считает, что отбыл почти 12 лет в тюрьме в США ни за что. Соответствующие кадры с летчиком опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

"Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: "Ну, отпусти, мне больно", - сказал Ярошенко.

Ранее в среду адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что состояние здоровья Ярошенко оставляет желать лучшего, но на родине ему должны оказать всю необходимую медицинскую помощь.

"Трудные решения": Байден об обмене Рида на летчика Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии российская сторона передавала в Вашингтон запросы на выдачу Ярошенко, однако получала отказ.

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