Россиянин Константин Ярошенко , которого в среду обменяли на американца Тревора Рида , считает, что отбыл почти 12 лет в тюрьме в США ни за что. Соответствующие кадры с летчиком опубликовала в Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева .

"Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: "Ну, отпусти, мне больно", - сказал Ярошенко.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии российская сторона передавала в Вашингтон запросы на выдачу Ярошенко, однако получала отказ.