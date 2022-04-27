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1 час назад

Петербургские волонтеры спасают брошенных лисят. Видео

Александр Кузьмин

Волонтеры из центра помощи диким животным "Велес" спасли лисят в Ленинградской области. Малыши, брошенные матерью, остались выживать в лесу. Ruptly выяснили подробности истории в воскресенье, 24 апреля.

Одиноких зверят нашли в гаражном кооперативе, после чего неравнодушные люди доставили их в центр.

По словам главного ветеринарного врача "Велеса" Натальи Бондаренко, в центр поступили две девочки и один самец с хорошим аппетитом.

"У нас они уже сегодня седьмой день, получается. Им где-то в районе трех недель, уже с завтрашнего дня будем начинать прикормку мясом. Сейчас они едят сучье молоко, заменитель сучьего молока", - отметила она.

Сейчас лисята стали более активными, много играют и в скором времени клетка их переведут из клетки в вольер. Как только малыши окрепнут и смогут сами себе добывать пищу, их выпустят в лес.

Наталья Бондаренко,Страховой брокер Велес,
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