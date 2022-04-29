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9 минут назад

«Почта России» доставит ветеранам ВОВ около 614 тыс. поздравлений с Днем Победы

Агентство «Москва»иещё 3

«Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны поздравления президента РФ с Днем Победы, сообщили в пресс-службе компании.

«Почта России» доставит ветеранам ВОВ поздравления с Днем Победы
Фото: ТАССТАСС

«По традиции накануне Дня великой Победы «Почта России» доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации. С 2 по 7 мая почтальоны вручат около 614 тыс. поздравлений почетным адресатам по всей стране», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники «Почты» приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. «При необходимости специалисты «Почты России» будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении», - заключили в компании.

Общество,Почта России,
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