«Почта России» доставит ветеранам ВОВ поздравления с Днем Победы

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники «Почты» приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. «При необходимости специалисты «Почты России» будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении», - заключили в компании.