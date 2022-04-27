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42 минуты назад

Вован и Лексус разместили ссылку на свое шоу на сайте Джоан Роулинг

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заставили писательницу Джоан Роулинг пропиарить шоу на Rutube под предлогом помощи Украине.

Пранкеры Вован и Лексус заставили Роулинг пропиарить свое шоу
Фото: ТАССТАСС

Писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, поделилась со своими 14 млн подписчиков ссылкой на премьеру нового шоу российских пранкеров Вована и Лексуса. Они попросили автора разместить ее на своей персональной странице якобы для помощи Украине, сообщает Zvezdanews в Telegram-канале.

«Прошли уже сутки, а она до сих пор не поняла, что она запустила. Мы попросили ее пропиарить наш сайт «во славу Украины», а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу на Rutube. Она закрепила сообщение со ссылкой, и вот он у нее висит. Она думала, что помогает президенту Зеленскому, ждет, что он ее репостнет, но он этого делать явно не будет», – рассказал Вован.

Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.

Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.

Общество,Алексей Столяров,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,НАТО,
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