Пранкеры Вован и Лексус заставили Роулинг пропиарить свое шоу

«Прошли уже сутки, а она до сих пор не поняла, что она запустила. Мы попросили ее пропиарить наш сайт «во славу Украины», а потом сделали сайт, где поставили редирект на наше новое шоу на Rutube. Она закрепила сообщение со ссылкой, и вот он у нее висит. Она думала, что помогает президенту Зеленскому, ждет, что он ее репостнет, но он этого делать явно не будет», – рассказал Вован.