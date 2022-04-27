Москалькова заявила об удерживаемых на Украине моряках из РФ

На судоремонтном заводе в украинском городе Измаил в Одесской области удерживаются 8 российских судов с экипажами из 72 человек. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

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«У нас есть понимание, что они получают питание, у них есть вода, медикаменты, но они не имеют возможности вернуться», — сказала омбудсмен.

Также Москалькова отметила, что на данный момент в Россию возвращены все дальнобойщики, которых удерживали на Украине. При этом транспортные средства были необоснованно отняты так же, как и товары, которые перевозили на большегрузных автомобилях.