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33 минуты назад

Москалькова: на Украине удерживают восемь российских судов с моряками

Елена Прошина

На судоремонтном заводе в украинском городе Измаил в Одесской области удерживаются 8 российских судов с экипажами из 72 человек. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

Москалькова заявила об удерживаемых на Украине моряках из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть понимание, что они получают питание, у них есть вода, медикаменты, но они не имеют возможности вернуться», — сказала омбудсмен.

Также Москалькова отметила, что на данный момент в Россию возвращены все дальнобойщики, которых удерживали на Украине. При этом транспортные средства были необоснованно отняты так же, как и товары, которые перевозили на большегрузных автомобилях.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Общество,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,
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