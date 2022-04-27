Снегопад в Петербурге показали на видео

В Петербург, как и обещали синоптики, пришел апрельский снег. Он, конечно, не такой интенсивный, каким бывает зимой, но за несколько дней до мая горожане уже надеялись, что не увидят эти осадки до следующей осени. Об этом пишет "Петербургский дневник".