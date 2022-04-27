Кеосаяну пригрозили запретом на въезд в Казахстан

Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что российскому журналисту Тиграну Кеосаяну могут закрыть въезд в страну. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

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Ранее Кеосаян раскритиковал действия Казахстана на фоне войны на Украине. Журналист обвинил казахов в неблагодарности и подчеркнул, что Россия никуда не «испарится». Он также призвал российские власти переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений с Казахстаном.

«Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», — сказал Смадияров.