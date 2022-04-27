Вероника Степанова и Камила Валиева станцевали в Кремле. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежее видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Степанова танцует с чемпионкой ОИ-2022 в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой . Ролик снят вчера, 26 апреля, в Кремле , где состоялась встреча российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

На Олимпиаде в Пекине Степанова также заняла седьмое место в спринте. В других гонках она не выступала. Что касается Валиевой, то она заняла четвёртое место в личном первенстве, уступив Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония).