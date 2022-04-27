Кеосаяну пригрозили запретом на въезд в Казахстан

Власти Казахстана могут включить российского журналиста Тиграна Кеосаяна в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц за его высказывания в отношении позиции Казахстана по ситуации вокруг Украины, передает представитель МИД страны Айбек Смадияров.

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«Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», – сказал Смадияров, передает ТАСС.

Он заявил, что подобные заявления «отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений», играя на руку противникам.

Смадияров заключил, что вероятно, журналист попадет в список нежелательных для въезда в Казахстан.