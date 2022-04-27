Эммануил Виторган ответил на слухи об эмиграции из России

«Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться», — написал Виторган в соцсетях.