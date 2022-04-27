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19 минут назад

Эммануил Виторган ответил на слухи об эмиграции из России

Елена Прошина

Актер Эммануил Виторган прокомментировал слухи о переезде в другую страну. По словам артиста, он уезжал на отдых, но уже вернулся домой. Об этом пишет «Газета.ру».

Эммануил Виторган ответил на слухи об эмиграции из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться», — написал Виторган в соцсетях.

Он также добавил, что столкнулся со сложностями при возвращении в Россию. Из-за закрытого авиасообщения актеру пришлось возвращаться чуть ли не на перекладных. Виторган с семьей пересекал границу на автомобиле и пешком. При этом 82-летний Виторган путешествовал с маленькими детьми и тяжелыми чемоданами.

Ранее режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ» заявил, что Виторган «сделал свой выбор» и сбежал из страны.

Общество,Эммануил Виторган,Никита Михалков,
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