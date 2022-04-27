Эммануил Виторган ответил на слухи об эмиграции из России

Актер Эммануил Виторган прокомментировал слухи о переезде в другую страну. По словам артиста, он уезжал на отдых, но уже вернулся домой. Об этом пишет «Газета.ру».
«Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться», — написал Виторган в соцсетях.
Он также добавил, что столкнулся со сложностями при возвращении в Россию. Из-за закрытого авиасообщения актеру пришлось возвращаться чуть ли не на перекладных. Виторган с семьей пересекал границу на автомобиле и пешком. При этом 82-летний Виторган путешествовал с маленькими детьми и тяжелыми чемоданами.
Ранее режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ» заявил, что Виторган «сделал свой выбор» и сбежал из страны.