В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Российским студентам разрешат сдавать диплом на флешке

Секрет Фирмыиещё 4

Российские вузы могут разрешить своим студентам сдачу выпускных квалификационных работ на цифровом носителе. Об этом сообщили в Минобрнауки. Решение связано с подорожанием офисной бумаги, сообщило РИА «Новости». В министерстве напомнили, что согласно закону «Об образовании», ректоры могут сами принимать решение о сдаче дипломов в электронном виде.

Российским студентам разрешат сдавать диплом на флешке
Фото: UnsplashUnsplash

«Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза… Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов», — говорится в сообщении.

В марте россияне столкнулись с подорожанием офисной бумаги в магазинах. К середине месяца стоимость пачки бумаги формата А4 выросла в три раза по сравнению с серединой февраля.

1 апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что на рынке больше не наблюдается нехватки бумаги. Он рассказал, что какое-то время назад из Финляндии перестали привозить химикаты для отбеливания, но российская компания-производитель уже нашла новых поставщиков.

Общество,Виктор Евтухов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители