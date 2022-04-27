Российским студентам разрешат сдавать диплом на флешке

Российские вузы могут разрешить своим студентам сдачу выпускных квалификационных работ на цифровом носителе. Об этом сообщили в Минобрнауки. Решение связано с подорожанием офисной бумаги, сообщило РИА «Новости». В министерстве напомнили, что согласно закону «Об образовании», ректоры могут сами принимать решение о сдаче дипломов в электронном виде.

Фото: Unsplash Unsplash

«Законом об образовании установлено, что материально-техническое обеспечение вуза относится к компетенции вуза… Таким образом, вопрос о возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы в электронном виде на цифровом носителе находится в ведении вузов», — говорится в сообщении.

В марте россияне столкнулись с подорожанием офисной бумаги в магазинах. К середине месяца стоимость пачки бумаги формата А4 выросла в три раза по сравнению с серединой февраля.