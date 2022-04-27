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18 минут назад

В Нальчике начался сезон тюльпанов

Lenta.ru

В Нальчике, Кабардино-Балкария, начался весенний сезон тюльпанов. Соответствующую информацию и кадры цветов публикует местный портал «Вести КБР».

В Нальчике начался сезон тюльпанов
Фото: ТАССТАСС

Согласно материалу, всего в городе высадили 30 тысяч тюльпанов, которые отличаются цветом, высотой и формой. Цветы высадили на площадях, в парках, скверах и других оживленных местах столицы республики. Отмечается, что некоторые виды тюльпанов вывели специально к сезону 2022 года.

Сообщается, что озеленением Нальчика занимаются сотрудники «Горзеленхоза» — специалисты начинают изучать новые тенденции в уличном декоре и придумывать узоры для клумб еще осенью, а весной композиции размещаются в разных частях города. Известно, что сезон цветения тюльпанов длится всего около месяца.

В октябре 2021 года на улицах Курска также высадили тысячи тюльпанов и крокусов. В Курске на улицах Ленина и Союзная начали высаживать 26 тысяч тюльпанов и 17 тысяч крокусов. Так, жители города посадили луковицы тюльпанов сортов «Антарктика», «Иль де Франс» и «Пинк Импершн», а также крокусы сортов «Флауэр Рекорд», и «Голден Йеллоу».

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