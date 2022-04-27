Россия намерена выйти из Всемирной туристской организации

Россия решила выйти из Всемирной туристской организации, штаб-квартира которой расположена в Мадриде. Об этом сообщает Agencia EFE.

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При этом отмечается, что вопрос о членстве Москвы в организации пока открыт. До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дужаррик сообщил, что приостановка участия России во Всемирной туристической организации создала бы пагубный инцидент.

Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина инициировали проведение первого в истории заседания исполнительного совета Всемирной туристической организации. На нем обсуждалось предложение о приостановке членства Москвы из-за украинского конфликта.