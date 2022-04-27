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1 час назад

Появилось видео с посетителями открывшегося OBI в Москве

Александр Кузьмин

Магазин OBI после простоя заработал на Ходынском поле в Москве. Кадры с первыми посетителями торговой точки публикует Telegram-канал SHOT.

OBI снова открыл свои двери для покупателей в торговом центре «Авиапарк» утром 27 апреля. Остальные магазины строительного гипермаркета планируют возобновить работу до конца майских праздников. Кроме того, снова начнут функционировать сайт и мобильное приложение.

В дальнейшем планируется провести ребрендинг OBI в России и сменить название гипермаркета. По данным СМИ, ранее в стране работали 27 торговых заведений сети.

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