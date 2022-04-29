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56 минут назад

За сутки в России госпитализированы 2558 человек с COVID-19

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За сутки в России госпитализированы 2558 человек с COVID-19, накануне — 2596.

За сутки в России госпитализированы 2558 человек с COVID-19
Фото: ТАССТАСС

В связи с выздоровлением выписан 11 041 человек.

Всего по стране выявлено 7710 новых случаев COVID-19, также подтверждён 161 летальный исход.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, но этот вариант вируса может вернуться.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

Общество,COVID-19,Камиль Хафизов,Владимир Зайцев,Роспотребнадзор,
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