Матвиенко: Санкции Запада направлены против всех россиян

"Сегодня мы живем в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить ее развитие и, называя вещи своими именами, наказать наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - сказала Матвиенко, открывая в среду заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое приурочено ко Дню российского парламентаризма.