В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Матвиенко: Санкции Запада направлены против всех россиян

Российская Газетаиещё 2

Россия находится под беспрецедентным по масштабам давлением, которое направлено против всех ее граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: Санкции Запада направлены против всех россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы живем в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить ее развитие и, называя вещи своими именами, наказать наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - сказала Матвиенко, открывая в среду заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое приурочено ко Дню российского парламентаризма.

По мнению спикера СФ, надо хорошо понимать, что санкции направлены не против отдельных лиц и компаний, а против граждан России.

"На действия недружественных стран ответ может быть только один - спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определенных главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане, действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан", - подчеркнула она.

Особое значение при этом имеет солидарность и сплоченность всех ветвей и уровней публичной власти, добавила законодатель. Она также напомнила, что парламентаризм в России не ограничивается только палатами Федерального собрания. Это многоуровневая, постоянно развивающаяся система, которая включает и членов региональных законодательных собраний, и муниципальных депутатов.

Общество,Валентина Матвиенко,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители