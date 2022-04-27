Матвиенко: Санкции Запада направлены против всех россиян

Россия находится под беспрецедентным по масштабам давлением, которое направлено против всех ее граждан, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы живем в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить ее развитие и, называя вещи своими именами, наказать наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - сказала Матвиенко, открывая в среду заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое приурочено ко Дню российского парламентаризма.
По мнению спикера СФ, надо хорошо понимать, что санкции направлены не против отдельных лиц и компаний, а против граждан России.
"На действия недружественных стран ответ может быть только один - спокойно и планомерно продолжить реализацию целей развития, определенных главой государства, и тех, которые ставят перед нами граждане, действовать оперативно и нестандартно, чтобы поддержать людей, бизнес, регионы, не допустить падения качества жизни граждан", - подчеркнула она.
Особое значение при этом имеет солидарность и сплоченность всех ветвей и уровней публичной власти, добавила законодатель. Она также напомнила, что парламентаризм в России не ограничивается только палатами Федерального собрания. Это многоуровневая, постоянно развивающаяся система, которая включает и членов региональных законодательных собраний, и муниципальных депутатов.