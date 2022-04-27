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51 минуту назад

В России объявили тотальную проверку всех детских садов и школ

Lenta.ru

После стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, в результате которой погибли три человека, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поручил проверить все школы и детсады страны. Об этом пишет ТАСС.

Во всех школах и детских садах России усилена безопасность
Фото: ТАССТАСС

По словам министра, во всех школах и детских садах России усилена безопасность.

Стрельба в детсаду поселка Вешкаймапроизошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча.

Общество,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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