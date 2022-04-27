После стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, в результате которой погибли три человека, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поручил проверить все школы и детсады страны. Об этом пишет ТАСС.
По словам министра, во всех школах и детских садах России усилена безопасность.
Стрельба в детсаду поселка Вешкаймапроизошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча.