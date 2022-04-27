Пока вы спали: Турция против союзников в НАТО и итоги переговоров Путина и генсека ООН

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Польша и Болгария лишатся газа из-за новой схемы оплаты

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Польша первой из стран ЕС может лишиться российского газа из-за отказа перейти на оплату за него в рублях. Срок оплаты за поставки газа из России для польской компании PGNiG истек 26 апреля, пишет «Коммерсант».

На фоне этих новостей цена газа на хабе TTF на месяц вперед подскочила на 18%. Приостановка поставок газа грозит и другим странам ЕС, не пожелавшим принять условия России, аналогичное уведомление уже получила Болгария.

Президент России и генсек ООН обсудили Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего визита в Москву озвучил предложение по созданию под эгидой организации контактной группы, в которой Россия и Украина могли бы договариваться по гуманитарным вопросам. Он также призвал начать решать проблему Мариуполя, назвав ее «кризисом внутри кризиса», сообщают «Известия».

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что украинские военнослужащие обязаны выпустить людей с территории комбината «Азовсталь», иначе они действуют «как террористы». Глава государства также отметил, что генсека ООН ввели в заблуждение и гуманитарные коридоры на Украине действуют.

Южная Корея и Япония сближаются ради США

Отношения Южной Кореи и Японии начинают оттаивать. Об этом говорит визит в Токио делегации, возглавляемой заместителем председателя парламента Южной Кореи Чон Чжин Соком. Что происходит между двумя «непримиримыми союзниками», разбирался «Коммерсант».

Несмотря на территориальные споры и исторические разногласия Токио и Сеул заявили о необходимости «укреплять сотрудничество». При этом восстановление контактов двух ключевых союзников Вашингтона на Дальнем Востоке приобретает особое значение для США в рамках стратегии по сдерживанию России и Китая.

Эксперт: Великобритания провоцирует мировую войну

Заявление замглавы военного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи о том, что удары по территории России британским оружием «не обязательно будут проблемой», может привести к эскалации ситуации. Об этом заявил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

«Как бы ни складывались международные отношения, надо видеть границы дозволенного. А если переступить эти границы, это может привести к эскалации, к мировой войне, если англичане и дальше так будут продолжать себя вести», - уверен эксперт.

При этом в Минобороны России назвали заявление Хиппи ««прямым провоцированием киевского режима на подобные действия» и пообещали «пропорциональный ответ».

Турция пошла против союзников по НАТО

Турция не разделяет планы США по созданию в Черном море сил развертывания НАТО. Анкара предупредила, что выступает «против превращения бассейна Черного моря в период украинского кризиса в арену конфликтов, конкуренции и напряженности между Россией, США и Североатлантическим альянса», отмечают «Известия».