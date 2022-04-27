В Крыму находятся несколько десятков тысяч эвакуированных

"Торговля, например, республик с территорией Крыма значительно увеличилась. То есть сегодня крымчане активно сельхозпродукты закупают с территорий республик и поставляют туда, что нужно. Еще раз говорю: жизнь и экономику не остановить. Люди на горизонтальном уровне находят все связи. Наша задача - как минимум не мешать, как максимум помочь, чтобы это как можно активнее все двигалось", - сказал Хуснуллин.