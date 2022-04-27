В Крыму находятся несколько десятков тысяч эвакуированных

Число эвакуированных с территорий Донбасса и Украины в Крым жителей составляет несколько десятков тысяч. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Крым, конечно, как приграничный регион очень сильно подвержен влиянию спецоперации. Есть вопрос с переселенцами, с беженцами. [В Крыму их сейчас] несколько десятков тысяч. Но кто-то приехал и остался, а кто-то транзитом проехал дальше", - сказал Хуснуллин.
По его словам, ведется большая работа по организации гуманитарных грузов на Украину. Кроме того, заметно увеличился товарооборот между приграничными территориями.
"Торговля, например, республик с территорией Крыма значительно увеличилась. То есть сегодня крымчане активно сельхозпродукты закупают с территорий республик и поставляют туда, что нужно. Еще раз говорю: жизнь и экономику не остановить. Люди на горизонтальном уровне находят все связи. Наша задача - как минимум не мешать, как максимум помочь, чтобы это как можно активнее все двигалось", - сказал Хуснуллин.
Ранее Госсовет Республики Крым сообщал, что границу Украины с Россией в Крыму с начала спецоперации пересекли 103 тыс. беженцев. Уточнялось, что власти предложат беженцам с Украины вакансии в центрах "Мои документы" на территории республики, подготовлены вакансии в сферах туризма и строительства. Большинство беженцев, пересекающих российскую границу в Крыму, отправляются в другие регионы страны или размещаются у родственников.