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11 минут назад

В Крыму находятся несколько десятков тысяч эвакуированных

ТАСС

Число эвакуированных с территорий Донбасса и Украины в Крым жителей составляет несколько десятков тысяч. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В Крыму находятся несколько десятков тысяч эвакуированных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Крым, конечно, как приграничный регион очень сильно подвержен влиянию спецоперации. Есть вопрос с переселенцами, с беженцами. [В Крыму их сейчас] несколько десятков тысяч. Но кто-то приехал и остался, а кто-то транзитом проехал дальше", - сказал Хуснуллин.

По его словам, ведется большая работа по организации гуманитарных грузов на Украину. Кроме того, заметно увеличился товарооборот между приграничными территориями.

"Торговля, например, республик с территорией Крыма значительно увеличилась. То есть сегодня крымчане активно сельхозпродукты закупают с территорий республик и поставляют туда, что нужно. Еще раз говорю: жизнь и экономику не остановить. Люди на горизонтальном уровне находят все связи. Наша задача - как минимум не мешать, как максимум помочь, чтобы это как можно активнее все двигалось", - сказал Хуснуллин.

Ранее Госсовет Республики Крым сообщал, что границу Украины с Россией в Крыму с начала спецоперации пересекли 103 тыс. беженцев. Уточнялось, что власти предложат беженцам с Украины вакансии в центрах "Мои документы" на территории республики, подготовлены вакансии в сферах туризма и строительства. Большинство беженцев, пересекающих российскую границу в Крыму, отправляются в другие регионы страны или размещаются у родственников.

Общество,Марат Хуснуллин,
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