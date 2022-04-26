Названы приоритеты дачных воров в России

Из-за роста цен строительные материалы и сантехника стали приоритетными для кражи у дачных воров в России . Об этом РИА Новости заявили эксперты компании «Росгосстрах» .

«Eсли раньше на дачах воровали в основном "металл", то этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить такой выбор можно ростом стоимости материалов для строительства и ремонта», — пояснили в компании.

Как отметила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности Юлия Серова, на кражи и иной ущерб от действий третьих лиц приходится каждый десятый страховой случай с дачами. Еще 35% поданных в «Росгострах» заявлений касаются повреждения домов из-за сильного снега или ветра, на втором месте — пожары (26% заявлений), на третьем — повреждения водой (24%).