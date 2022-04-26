В АТОР оценили сообщения об отказе турецких гостиниц принимать россиян

Турецкие отельеры не отказывают принимать российских туристов, а заявление местного подразделения европейского туроператора TIU Tantur не касается компаний и гостей из России. Так в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали письма организации о запрете принимать российских туристов, пишет РИА Новости.

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«В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских путешественников и даже выселить их. Это не соответствует действительности», — заявили в АТОР.

В ассоциации отметили, что Tantur действительно отправила письма в турецкие гостиницы, однако в них ничего не сказано про выселение каких-либо гостей. Ссылаясь на введенные в отношении РФ санкции, компания сообщила отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, «владельцем которых является Россия», приостановлены.

Речь идет о TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Предположительно, в Tantur сочли рискованным сотрудничать с ними из-за возможного владения этими предприятиями российскими юрлицами, попавшими под санкции.

«Но заморозка бронирований трех туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории — все это компании и туристы не из РФ», — уточнили в АТОР.