В АТОР оценили сообщения об отказе турецких гостиниц принимать россиян

Турецкие отельеры не отказывают принимать российских туристов, а заявление местного подразделения европейского туроператора TIU Tantur не касается компаний и гостей из России. Так в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали письма организации о запрете принимать российских туристов, пишет РИА Новости.
«В российских СМИ стали появляться новости о том, что Tantur потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских путешественников и даже выселить их. Это не соответствует действительности», — заявили в АТОР.
В ассоциации отметили, что Tantur действительно отправила письма в турецкие гостиницы, однако в них ничего не сказано про выселение каких-либо гостей. Ссылаясь на введенные в отношении РФ санкции, компания сообщила отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, «владельцем которых является Россия», приостановлены.
Речь идет о TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Предположительно, в Tantur сочли рискованным сотрудничать с ними из-за возможного владения этими предприятиями российскими юрлицами, попавшими под санкции.
«Но заморозка бронирований трех туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории — все это компании и туристы не из РФ», — уточнили в АТОР.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что партнер европейского туроператора TUI в Турции Tantur потребовала от отелей отменить бронирования российских туристов. Незадолго до этого российское подразделение компании TUI в Турции было ранее закрыто, его сотрудники уволены, а их компьютеры заблокированы.