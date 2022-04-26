В России смягчат закон об иноагентах

«Но вообще это невозможная тема ни в какой другой стране: если политический деятель или СМИ получает деньги, скажем, из России и претендует на заметное место в политическом ландшафте, то его просто уничтожат. Без всякого закона. Такой представитель может быть только маргиналом», — подчеркнул он.