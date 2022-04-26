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20 минут назад

В России смягчат закон об иноагентах

Lenta.ru

Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в ходе лекции в МФТИ заявил, что закон об иностранных агентах смягчат. Фрагмент его выступления опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

В России смягчат закон об иноагентах
Фото: ТАССТАСС

Фадеев заявил, что закон об иноагентах постоянно находится в повестке дня СПЧ. Он анонсировал его смягчение, добавив, что в другой стране это было бы невозможно.

«Но вообще это невозможная тема ни в какой другой стране: если политический деятель или СМИ получает деньги, скажем, из России и претендует на заметное место в политическом ландшафте, то его просто уничтожат. Без всякого закона. Такой представитель может быть только маргиналом», — подчеркнул он.

Глава СПЧ добавил, что невозможно получать средства для осуществления работы от правительств других стран.

«Попробуйте в той же Германии открыть организацию на российские деньги. Я знаю такие, их блокируют», — заключил Фадеев.

Ранее Фадеев оценил возможную блокировку YouTube в России. Он заявил, что деятельность видеохостинга хочется ограничить. Фадеев отметил, что в то же время YouTube является каналом распространения правдивой информации.

Общество,Политика,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,
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