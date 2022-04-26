Репетицию парада Победы в Петербурге сняли на видео

В Петербурге во вторник, 26 апреля, прошла репетиция парада Победы. Ее можно было увидеть не только на Дворцовой площади, но и в других уголках нашего города. Горожане заметили летающие в небе вертолеты, которые тоже стали частью репетиции к празднику. Об этом сообщает "Петербургский дневник".