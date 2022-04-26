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38 минут назад

Репетицию парада Победы в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге во вторник, 26 апреля, прошла репетиция парада Победы. Ее можно было увидеть не только на Дворцовой площади, но и в других уголках нашего города. Горожане заметили летающие в небе вертолеты, которые тоже стали частью репетиции к празднику. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В распоряжении «Петербургского дневника» оказались видеозаписи из центральных районов Северной столицы, на которых горожане сняли летающую в небе военную технику.

Первая репетиция парада Победы в этом году прошла 1 апреля. На Дворцовой площади военнослужащие Западного военного округа и Северо-Западного округа Росгвардии в составе сводного оркестра отработали выход, строевые приемы при передвижении и на месте, а также исполнение маршей и государственного гимна РФ.

Общество,Видео,Росгвардия,
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