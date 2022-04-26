Нерпенка в ковше Новой Голландии в Петербурге показали на видео

В ковше Новой Голландии в Петербурге обнаружили резвого нерпенка. Животное не боится людей и, кажется, охотно согласилось бы на поглаживания, не будь водоём таким глубоким. Об этом сообщает "Фонтанка".
Ластоногий попал в объектив камеры корреспондента «Фонтанки» 26 апреля. Любопытный малыш сделал в воде несколько кругов и на несколько секунд показался очевидцам.
В пресс-службе «Новой Голландии» нашему изданию сообщили, что о нерпёнке Фонду балтийской нерпы рассказали ещё вчера. «Дальнейшие действия будут предпринимать они», — добавили в пресс-службе.