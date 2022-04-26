Центр управления регионами открыли в «Сириусе»

На федеральной территории «Сириус» открыли Центр управления регионами (ЦУР). Это 84-й ЦУР, открытый по поручению президента начиная с 2020 года.

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Трехстороннее соглашение о создании Центра управления регионом на федеральной территории «Сириус» подписали председатель совета ФТ «Сириус» Елена Шмелева, глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин и первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Отмечается ,что ЦУР «Сириус» будет заниматься реализацией важных для федеральной территории имиджевых проектов как на локальном, так и на федеральном уровнях. Кроме того, отдельный акцент будет сделан на широком информировании об инновационных подходах и методических разработках «Сириуса» в сфере образования, науки и технологий, искусства и спорта.

Как подчеркнула Шмелева, цифровые каналы коммуникации должны эффективно использоваться для получения обратной связи от учащихся, педагогов, партнеров «Сириуса» и широкой общественности.

«ЦУР должен помочь нам вовлекать молодежь и педагогическое сообщество в существующие и планируемые в будущем проекты, в обсуждение предложений «Сириуса» по совершенствованию государственной политики», — отметила она.

В свою очередь, Истомин рассказал, что в части коммуникации органов власти и граждан продолжается цифровизация.

«Идут коренные изменения в медиапотреблении. Одни соцсети ушли, другие растут. Есть большой запрос на разъяснение, как сейчас работать в Сети, особенно с учетом новых трендов. Необходимо вовлекать в эту работу молодых IT-специалистов. Это может быть обучение на практике, мы могли бы пилотировать инновационные проекты именно в ЦУР «Сириус», — пояснил он.