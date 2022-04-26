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46 минут назад

В Петербурге открылись перевозки на скоростных судах в Петергоф, Кронштадт и на Валаам

ТАСС

Перевозки на скоростных судах типа "Метеор" и "Восход" открылись в Петербурге, добраться на них теперь можно в Петергоф, Кронштадт, в крепость Орешек и на Валаам. Об этом во вторник журналистам сообщили в городском комитете по транспорту.

В Петербурге открылись морские перевозки в Петергоф и Кронштадт
Фото: ТАССТАСС

"В Санкт-Петербурге открыты транспортные перевозки в Петергоф и Кронштадт, крепость Орешек и на остров Валаам на скоростных судах типа "Метеор" и "Восход". Все маршруты обслуживаются коммерческими компаниями. Исходя из спроса и экономической целесообразности перевозчиками формируются типы и характеристики маршрутов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для удобства жителей и гостей города разработана государственная информационная система "Перечень маршрутов водного транспорта Санкт-Петербурга". На сайте можно увидеть информацию о городских маршрутах водного транспорта Санкт-Петербурга, а также описание маршрута, его протяженность, расписание, наименование компании-перевозчика, сведения о стоимости билета и месте его приобретения. К примеру, стоимость путешествия в одну сторону до Петергофа в этом году составит от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей в зависимости от причала и перевозчика.

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