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14 минут назад

«Такой смех пробил»: Бутман рассказал о необычном звонке от Жириновского

Никита Бородкин

Джазмен Игорь Бутман вспомнил о необычном звонке политика Владимира Жириновского. В беседе с NEWS.ru музыкант рассказал, что однажды он выступал на юбилее лидера ЛДПР.

«Такой смех пробил»: Бутман рассказал о необычном звонке от Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Однажды я выступал на юбилее Владимира Вольфовича Жириновского. Царство ему небесное. Это было уникально. Мне звонят и говорят: "Это из офиса Жириновского". И меня такой смех пробил, я не мог понять — где я, и где Владимир Вольфович?» — вспомнил Бутман.

По словам джазмена, с Жириновским они познакомились на съемках на телеканале НТВ. По началу политик не слишком тепло принял Бутмана, заявив, что он — «это опять Америка, опять джаз».

«Я ему ответил: "Владимир Вольфович, моя задача — быть в джазе лучше американцев, чтобы поразить всех!". "Так, всё, Бутмана срочно в ЛДПР записать!", — "приказал" он. Я говорю: "Никак. Я уже в Единой России"», — вспомнил артист.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. С 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище.

Общество,Игорь Бутман,Владимир Жириновский,ЛДПР,Единая Россия,
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