«Такой смех пробил»: Бутман рассказал о необычном звонке от Жириновского

«Однажды я выступал на юбилее Владимира Вольфовича Жириновского. Царство ему небесное. Это было уникально. Мне звонят и говорят: "Это из офиса Жириновского". И меня такой смех пробил, я не мог понять — где я, и где Владимир Вольфович?» — вспомнил Бутман.