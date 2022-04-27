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19 минут назад

В Калининграде пройдут органные ассамблеи с участием именитых российских музыкантов

ТАССиещё 1

Седьмые Международные органные ассамблеи с участием знаменитых российских музыкантов Лады Лабзиной и Даниэля Зарецкого пройдут в Калининграде с 3 по 9 июля. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лутченко, выступающего организатором этой летней академии молодых органистов из России и зарубежья.

В Калининграде пройдут органные ассамблеи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Определились наставники и преподаватели седьмых органных ассамблей. В этом году ими стали хорошо известные не только в России, но и за рубежом музыканты, лауреаты многих международных конкурсов заслуженный артист России, лауреат премии "Органист года" Даниэль Зарецкий из Санкт-Петербурга и главный органист и хранитель органа Московского концертного зала "Зарядье" заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина", - рассказала Лутченко.

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В дни ассамблей, которые традиционно проходят в историческом Кафедральном соборе на острове Канта, где установлен уникальный и самый большой в России органный комплекс, ежедневно организуют мастер-классы для молодых музыкантов - участников летней академии. Состоятся и сольные концерты обоих маэстро: Лада Лабзина продемонстрирует на примере сочинений знаменитых композиторов искусство органной транскрипции и интерпретации, а в основе выступления Даниэля Зарецкого будет французская органная музыка со времен барокко до начала XX века.

Возможность продемонстрировать свое исполнительское мастерство предоставят также участникам ассамблей: в один из дней они выступят в специальном концерте в Кафедральном соборе.

Кафедральный собор в Калининграде построили в 1380 году. Во время Второй мировой войны, при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией, собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, и спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний.

Также в концертном зале установили первый духовой орган, к которому позже прибавился второй, кратно превосходящий его по размерам. Общее количество регистров двух органов - 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России. Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа воссоздали в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века. Над органом возвышается птица феникс - символ вечного возрождения. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не "теряться" в любой точке пространства собора.

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