Под Тулой открылась выставка о природе на месте Куликовской битвы

«Сегодня в музейном комплексе открылась выставка «Природа Куликова поля. Тайны и загадки», это наш первый проект, посвященный исключительно флоре и фауне места битвы 1380 года. Представлено около 100 предметов из фонда археологии, этнографии и природы музея-заповедника, например, фрагменты останков рыб, утварь древних землепашцев. А также свыше 300 природных объектов», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.