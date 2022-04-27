Под Тулой открылась выставка о природе на месте Куликовской битвы

26 апреля в музейном комплексе «Куликово поле» в деревне Моховое Тульской области открылась выставка, на которой представлены около 400 экспонатов, связанных с растительным и животным миром на месте Куликовской битвы, пишет ТАСС.
«Сегодня в музейном комплексе открылась выставка «Природа Куликова поля. Тайны и загадки», это наш первый проект, посвященный исключительно флоре и фауне места битвы 1380 года. Представлено около 100 предметов из фонда археологии, этнографии и природы музея-заповедника, например, фрагменты останков рыб, утварь древних землепашцев. А также свыше 300 природных объектов», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
В нескольких разделах выставки представлен животный и растительный мир с места битвы, в основу экспозиции легли результаты научных и практических работ по восстановлению исторического ландшафта XIV века. Помимо этого, посетители смогут увидеть коллекцию колб с ароматами растений и цветов, произрастающих на Куликовом поле.