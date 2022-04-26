Краснокнижную варакушку в Петербурге сняли на видео

Петербургский фотограф Антон Кубышкин запечатлел варакушку – птицу, которая занесена в Красную книгу Петербурга и Ленинградской области . О бэтом пишет "Петербургский дневник" . Сделать снимок редкой пернатой жителю Северной столицы удалось в Приморском районе города. Фотографии он опубликовал в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

«Недавно в Приморском районе был пожар, горела сухая трава на одном из озер. Кто-то поджег прошлогоднюю траву. Но этот человек, очевидно, не знал, что данная трава служит домом для некоторых видов птиц и не только. Например, весной варакушки могут преодолеть 6000 км при миграции, чтобы вернуться к привычному месту обитания. Да-да! Именно у нас они вьют гнёзда и занимаются продолжением рода. В том числе и в Приморском районе!» – рассказал автор поста.