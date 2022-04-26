В Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артистки РФ

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что для лишения артистки этого статуса нужно создать специальную комиссию. Он отметил, что слова Хаматовой о награде характеризуют ее нравственное содержание.

«Печально, что наши деятели, когда родина дает им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и все, что угодно. К сожалению, отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности», — сказал Соловьев .

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.