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32 минуты назад

В Госдуме предложили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки России

Lenta.ru

В Госдуме предложили лишить актрису и одну из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову звания народной артистки России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артистки РФ
Фото: ТАССТАСС

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что для лишения артистки этого статуса нужно создать специальную комиссию. Он отметил, что слова Хаматовой о награде характеризуют ее нравственное содержание.

«Печально, что наши деятели, когда родина дает им реализовывать свои таланты, с большой радостью приобретают на заработанные от нашего государства деньги зарубежную недвижимость и все, что угодно. К сожалению, отдельные культурные деятели выбирают материальные ценности», — сказал Соловьев.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что никогда серьезно не относилась к званию народной артистки.

«Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток... Если отнимут, я отдам», — сказала она.

В марте этого года стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.

Общество,Чулпан Хаматова,Екатерина Гордеева,Сергей Соловьев,Госдума,
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