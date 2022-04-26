Россиян предупредили об опасности отдыха за границей

«Впереди майские праздники. Я хочу предостеречь россиян, которые поедут отдыхать за границу, не отвечать на провокации и не вступать в конфликты. Я бы советовал своим соотечественникам пока отдыхать в нашей стране. Не исключены провокации в адрес русских в европейских странах. В России много мест, где можно хорошо провести время», — сказал Бурлаков.