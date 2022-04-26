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6 минут назад

Россиян предупредили об опасности отдыха за границей

Никита Бородкин

Замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков призвал россиян отказаться от путешествий за границу на майские праздники. В беседе с РИА Новости он заявил о возможных провокациях в европейских странах.

Россиян предупредили об опасности отдыха за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впереди майские праздники. Я хочу предостеречь россиян, которые поедут отдыхать за границу, не отвечать на провокации и не вступать в конфликты. Я бы советовал своим соотечественникам пока отдыхать в нашей стране. Не исключены провокации в адрес русских в европейских странах. В России много мест, где можно хорошо провести время», — сказал Бурлаков.

Также депутат отметил, что украинцы на отдыхе стараются собираться большими компаниями и «ведут себя крайне агрессивно».

Напомним, что ранее историк и археолог Оксана Маряхина заявила в греческую полицию о жестоком избиении группой украинцев во время празднования Пасхи. Как рассказала россиянка, 24 апреля к ней и трем друзьям на пляже Агиос подошла большая группа беженцев, которые развязали конфликт.

Женщина пыталась разнять драку, однако ее ударили кастетом в лицо, а после того как Оксана упала, ее стали избивать ногами.

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