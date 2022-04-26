На Ставрополье открыли новую, самую высокую гору

"Ученые СКФУ и Ставропольского регионального отделения РГО совершили экспедицию на местность для высокоточного инструментального измерения высоты и установления точной геолокации горы, и на сегодняшний день мы располагаем полной картиной", - цитирует пресс-служба и. о. директора Института наук о Земле СКФУ Виталия Белозерова.