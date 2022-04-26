На Ставрополье открыли новую, самую высокую гору

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) и регионального отделения Русского географического общества (РГО) открыли новую возвышенность на территории Ставропольского края. Она является наивысшей точкой региона, сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ.
"Высота равна 1 603,3 м. Гора находится на 10 км южнее города Кисловодска, на границе с Карачаево-Черкесской Республикой. Таким образом, это высшая точка края", - пояснили в пресс-службе.
Как пояснили ТАСС в вузе, наиболее высокими горами на Ставрополье считаются гора Бештау (1 400 м) и гора Верхний Джинал (1 542 м). Для проверки параметров безымянной вершины ученые провели инструментальное измерение.
"Ученые СКФУ и Ставропольского регионального отделения РГО совершили экспедицию на местность для высокоточного инструментального измерения высоты и установления точной геолокации горы, и на сегодняшний день мы располагаем полной картиной", - цитирует пресс-служба и. о. директора Института наук о Земле СКФУ Виталия Белозерова.
По информации вуза, безымянную вершину в народе называют "гора Баран", однако зарегистрированного названия у нее нет. В вузе намерены провести конкурс для определения названия.
"Принять участие в интерактивном конкурсе смогут все желающие. Предложения участников опроса мы направим в Думу Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.