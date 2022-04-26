В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
55 минут назад

На Ставрополье открыли новую гору и признали ее наивысшей точкой региона

ТАССиещё 1

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) и регионального отделения Русского географического общества (РГО) открыли новую возвышенность на территории Ставропольского края. Она является наивысшей точкой региона, сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ.

На Ставрополье открыли новую, самую высокую гору
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Высота равна 1 603,3 м. Гора находится на 10 км южнее города Кисловодска, на границе с Карачаево-Черкесской Республикой. Таким образом, это высшая точка края", - пояснили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в вузе, наиболее высокими горами на Ставрополье считаются гора Бештау (1 400 м) и гора Верхний Джинал (1 542 м). Для проверки параметров безымянной вершины ученые провели инструментальное измерение.

"Ученые СКФУ и Ставропольского регионального отделения РГО совершили экспедицию на местность для высокоточного инструментального измерения высоты и установления точной геолокации горы, и на сегодняшний день мы располагаем полной картиной", - цитирует пресс-служба и. о. директора Института наук о Земле СКФУ Виталия Белозерова.

По информации вуза, безымянную вершину в народе называют "гора Баран", однако зарегистрированного названия у нее нет. В вузе намерены провести конкурс для определения названия.

"Принять участие в интерактивном конкурсе смогут все желающие. Предложения участников опроса мы направим в Думу Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Общество,Дмитрий Беспалов,Русское географическое общество,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители