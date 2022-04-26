Буланова высказалась о стыде за жизнь в России

«Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России», - заверила Буланова.