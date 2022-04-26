Буланова высказалась о стыде за жизнь в России

Певица Татьяна Буланова в интервью «Вечерней Москве» заявила, что не собирается уезжать из России и никогда не скажет, что ей стыдно жить в своей стране.
По мнению Булановой, сейчас в России произошел «всплеск патриотизма», люди сплотились на фоне сильного внешнего давления.
«Мы можем внутри своей страны чем-то быть недовольными, но если кто-то извне пытается нам что-то навязать, сразу происходит резкое противодействие. Я чувствую, что патриотизм сейчас на подъеме», - заявила певица.
Она также заверила, что не будет скучать по ушедшим с российского рынка иностранным брендам, поскольку «у нас есть огромное количество классных мастеров, которые могут восполнить отсутствие модных лейблов с громкими именами».
На вопрос об отношении к деятелям культуры, «со стыдом» покинувшим Россию, артистка заявила, что сама никуда уезжать не собирается и чувства стыда не испытывает.
«Могу ответить за себя — уезжать никуда не собираюсь. Собственно, и некуда. Я не имею второго гражданства и никаких запасных аэродромов в других странах. Меня все связывает лишь с моей любимой Родиной. А если кто-то решил сменить место обитания — это их проблемы и их решения. Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России», - заверила Буланова.