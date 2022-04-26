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9 минут назад

Джазмен Бутман готов сыграть перед Байденом, чтобы снять санкции с россиян

Газета.Ru

Джазмен Игорь Бутман в беседе с NEWS.ru выразил готовность выступать перед президентом США Джо Байденом, если ему поручат такое задание.

Бутман заявил о готовности сыграть перед Байденом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если поручат, я, конечно, сыграю. У меня нет антагонизма ни к кому. Может быть, перед президентом Украины [Владимиром Зеленским] я сейчас не стал бы играть», — уточнил Бутман.

Он убежден, что музыка способна объединять людей и менять их мировоззрение. Джазмен назвал американского лидера «жестким политиком», отстаивающим свои принципы. Музыкант подчеркнул, что если бы ему выпала возможность выступить перед Байденом, то ему бы «пришлось сыграть так, чтобы снялись все санкции».

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Ранее сообщалось о готовящейся свадьбе Бутмана.

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