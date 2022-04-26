Бутман заявил о готовности сыграть перед Байденом

Джазмен Игорь Бутман в беседе с NEWS.ru выразил готовность выступать перед президентом США Джо Байденом, если ему поручат такое задание.
«Если поручат, я, конечно, сыграю. У меня нет антагонизма ни к кому. Может быть, перед президентом Украины [Владимиром Зеленским] я сейчас не стал бы играть», — уточнил Бутман.
Он убежден, что музыка способна объединять людей и менять их мировоззрение. Джазмен назвал американского лидера «жестким политиком», отстаивающим свои принципы. Музыкант подчеркнул, что если бы ему выпала возможность выступить перед Байденом, то ему бы «пришлось сыграть так, чтобы снялись все санкции».
Ранее сообщалось о готовящейся свадьбе Бутмана.