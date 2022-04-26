Родившихся в Иркутском зоопарке лемуров показали на видео

«Лемуриха Милана стала мамой впервые. От мелких сразу отогнала всех, нянчиться с ними разрешает только мужу и брату. Людей тоже подпускает охотно — сама привыкла к ним с детства. Сотрудники зоогалереи этому только рады — хотят онлайн показывать, как растут лемуродети», – уточняет канал.