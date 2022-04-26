TUI потребовала отменить брони россиян в Турции

Компания TUI Tantur, представитель германского туроператора TUI в Турции, потребовала от отелей отменить бронирования российских туристов. Об этом сообщило издание Turizmgazetesi, сославшись на письмо TUI, полученное редакцией.

Издание сообщает, что туроператор потребовал от отелей аннулировать бронирования, сделанные через принадлежащие россиянам балтийские компании TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. В письме указано, что отмены касаются всех бронирований с заездом до 31 мая, 20 мая будет дана информация об отменах в следующем месяце.

«Целью этого письма является информирование вас о том, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены», - говорится в письме.

Российское подразделение компании TUI в Турции было ранее закрыто, его сотрудники уволены, а их компьютеры заблокированы.

Руководитель отдела продаж и маркетинга сети Crystal Hotels Сами Йылмаз в комментарии РИА «Новости» пояснил, что требование не принимать российских туристов связано с прекращением работы балтийского подразделения TUI, поскольку его операторами там были принадлежащие россиянам компании.