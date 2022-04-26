В Подмосковье мужчина открыл купальный сезон, устроив заплыв в городском пруду в Одинцове. Снятое очевидцами инцидента видео размещено в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина в плавках прыгнул в водоем и проплыл несколько метров, после чего вылез и пробежался по улице.
«Рыбкой в «баранку»: купальный сезон в Одинцово сегодня официально открыт!» – подписал публикацию ее автор.
Пользователи социальной сети раскритиковали поступок россиянина, посчитав его безрассудным.
«Ой, фу. Мужик явно с головой не дружит. В эту клоаку только приезжие лезут. Страшно представить, что там подцепить можно», – прокомментировала ролик одна из подписчиц.