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1 час назад

В Подмосковье мужчина открыл купальный сезон и попал на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье мужчина открыл купальный сезон, устроив заплыв в городском пруду в Одинцове. Снятое очевидцами инцидента видео размещено в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина в плавках прыгнул в водоем и проплыл несколько метров, после чего вылез и пробежался по улице.

«Рыбкой в «баранку»: купальный сезон в Одинцово сегодня официально открыт!» – подписал публикацию ее автор.

Пользователи социальной сети раскритиковали поступок россиянина, посчитав его безрассудным.

«Ой, фу. Мужик явно с головой не дружит. В эту клоаку только приезжие лезут. Страшно представить, что там подцепить можно», – прокомментировала ролик одна из подписчиц.

Общество,Новости Москвы,Видео,
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