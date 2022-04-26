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20 минут назад

Россиянам назвали стоимость летних туров в популярные страны

Елена Прошина

Специалисты Ассоциации туроператоров России назвали стоимость туров в популярные у российских туристов страны для отдыха весной и летом. Дешевле всего обойдется Абхазия. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиянам назвали стоимость летних туров в популярные страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Туры в Абхазию с 20 мая до 2 октября сформированы на чартерных рейсах из Москвы в Сочи. Семидневный отдых на двоих в Гаграх с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется минимум в 53,2 тыс. рублей.

Также доступные недельные туры можно приобрести в ОАЭ. Отдых на двоих в Дубае в трехзвездочном отеле обойдется от 83 тыс. рублей. В Турции вдвоем можно отдохнуть в отеле три звезды за 95,8 тыс. рублей.

Дороже стоят туры в Египет и Катар. Так, 8 дней в Хургаде в пятизвездочном отеле на двоих обойдется в 133,7 тыс. рублей, а в Дохе — от 174,8 тыс. В странах СНГ, Азербайджане и Казахстане, отдых в пятизвездочных гостиницах будет стоить от 174,8 и 201 тыс. рублей на двоих.

Ранее аналитики Geo.Platforma сообщили о росте спроса на авторские туры среди россиян. Так, среди самых неожиданных туристических маршрутов в 2021 году стали мототуры в Анапу, Калининград и на Алтай. Также туристам интересна астросъемка в Крыму, винные туры или празднование дня рождения в трекинге по Приэльбрусью. На внутреннем туризме самыми популярными направлениями стали Зеленогорск, остров Канта и Куршская коса.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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