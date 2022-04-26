Оливер Стоун назвал Украину частью плана США

Контроль над Украиной всегда входил в планы США. Такое мнение выразил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью испанским журналистам, передает ТАСС.

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По словам режиссера, «Украина - часть американского плана, всегда им была». По его мнению, Вашингтон спровоцировал происходящий в настоящее время конфликт между Россией и Украиной. Именно США в 2014 году устроили «переворот на Украине с целью восстановления прозападного правительства», считает режиссер.

«До этого момента Украина была нейтральной, и это важно помнить. Внезапно Россия стала врагом», - отметил Оливер Стоун.

Целью американского руководства, по словам Стоуна, является свержение российского президента Владимира Путина и доступ к ресурсам России «по определенной цене». Кинематографист назвал США «доберманом, методичным животным-убийцей с большим количеством денег». В то же время Владимир Путин, по мнению Оливера Стоуна, является «рассудительным, спокойным, вдумчивым человеком».