Пока вы спали: планы США на Европу и давление Запада на Индию

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Фото: ТАСС ТАСС

Антонов: США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе

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Вашингтон при помощи поставок вооружений старается затянуть российскую спецоперацию на Украине, сохранить очаг нестабильности в Европе и нанести максимальный ущерб России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе. Тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, чтобы удержать позиции Соединенных Штатов на мировой арене. Тем не менее, мир идет к многополярности. Этот факт игнорировать нельзя», - заметил он.

Шрёдер отказался «посыпать голову пеплом» из-за России

Несмотря на лишения звания почетного гражданина Ганновера и требования исключить его из Социал-демократической партии Германии экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не ушел со своих постов в российских компаниях и не считает нужным каяться в неправильно выстроенной политике на российском направлении. Об этом пишет «Коммерсант».

Бывший канцлер назвал военную операцию России на Украине «ошибкой», однако выразил уверенность, что экономическое сотрудничество с Москвой в интересах Берлина. «Я не буду посыпать голову пеплом, это не в моем духе», - заявил Шрёдер, комментируя обвинения в пророссийской позиции.

В Германии спрогнозировали действия ЦБ на фоне антироссийских санкций

После заморозки активов России Центробанки «антизападных» стран начнут прятать свои долларовые резервы. Такое мнение высказал в интервью газете Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

«США используют доллар в качестве оружия в конфликте с Россией. Это влияет на его статус как мировой резервной валюты. Все антизападные страны теперь зададутся вопросом, стоит ли им и дальше держать активы на западных счетах. Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить (…) Валютные резервы можно скрыть, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою личность на финансовом рынке», - пояснил эксперт.

Индию уговаривают присоединиться к санкциям против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подняла тему российской военной операции на Украине в ходе своего визита в Индию и предложила индийской стороне «жизнеспособную альтернативу диверсификации от РФ». Ранее сократить торговлю с Москвой Дели убеждали США и Великобритания, пишут «Известия».

При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что России не стоит переживать из-за западного натиска на Индию, так как все последние десятилетия страна осуществляла независимую внешнюю политику и заинтересована в сотрудничестве с Москвой.

Россияне передумали покупать и продавать машины

По данным исследования, проведенного сервисом «Авито Авто», каждый пятый россиянин отказался от планов продать свою машину. А 35% опрошенных, собиравшихся купить автомобиль, решили отложить сделку, сообщают «Известия».