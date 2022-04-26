Оливер Стоун: США хотят сменить режим в России

"Это то, чего они добивались в 2014 году этим государственным переворотом, - подчеркнул режиссер. - Они получили то, что хотели: столкнули их (Украину - прим. ТАСС) с Россией". По его мнению, "они (США - прим. ТАСС) хотят сменить режим в РФ, убрать [президента Владимира] Путина" и "прийти к ресурсам России по определенной цене".