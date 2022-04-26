Оливер Стоун: США хотят сменить режим в России

Американский кинорежиссер Оливер Стоун выразил мнение, что контроль над Украиной всегда входил в планы его страны. Соответствующую точку зрения он изложил в беседе с представителями испанской прессы.
По словам кинематографиста, которые приводит во вторник газета Diario, именно Соединенные Штаты спровоцировали этот конфликт, поскольку то, что они сделали, было "переворотом на Украине с целью восстановления прозападного правительства".
"До этого момента Украина была нейтральной, и это важно помнить, - уточнил он. - Внезапно Россия стала врагом".
Как отметил Стоун, "Украина - часть американского плана, всегда им была".
"Это то, чего они добивались в 2014 году этим государственным переворотом, - подчеркнул режиссер. - Они получили то, что хотели: столкнули их (Украину - прим. ТАСС) с Россией". По его мнению, "они (США - прим. ТАСС) хотят сменить режим в РФ, убрать [президента Владимира] Путина" и "прийти к ресурсам России по определенной цене".
"Мы создаем врагов, чтобы все продолжало работать, - добавил Стоун. - Стране нужна стратегия напряженности, потому что напряженность заставляет мир двигаться, а производители оружия довольны, поскольку продают оружие этим государствам". Он также описал США как "добермана, методичное животное-убийцу с большим количеством денег".
В свою очередь российского лидера американский кинематографист охарактеризовал как "рассудительного, спокойного, вдумчивого человека".